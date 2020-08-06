Турагенты испугались фейковой новости о вспышке коронавируса в Турции

Российские СМИ связали всплеск заболеваемости коронавирусом в Турции с туристами из РФ. Как на самом деле обстоят дела с заболеваемостью в стране Эрдогана, и рискованно ли туда лететь?

Источником новости стал пост министра здравоохранения Турции в Twitter: «За последнее время впервые такая разница в числе новых случаев между двумя днями. Это показывает, что во время праздника в местах отдыха мы должны соблюдать социальную дистанцию, чтобы это не привело к печальным результатам. Мы все ответственны друг перед другом. Мы нуждаемся друг в друге, чтобы соблюдать меры безопасности».

Во-первых, говоря о празднике, министр имел в виду мусульманский праздник Курбан-Байрам, который турки отмечают широко, гуляньями на улицах, «в местах отдыха». Российские туристы и курорты в посте не упоминаются.

Во-вторых, сами цифры. 4 августа в Турции было зарегистрировано 1083 новых случая заболевания COVID-19, это +88 новых случаев по сравнению с 3 августа, то есть меньше ста. Такие колебания, увелечения численности зараженных были и раньше.

– Это небольшой всплеск заболеваний, точно также происходит и у нас в России, и он никак не связан с туризмом. В Турции уровень заболеваемости ниже, чем у нас, – говорит Владимир Канторович, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России.

В профессиональном сообществе «Тревел президиум» турагенты винят во всем журналистов, которые раздувают фейки.

«Из России только пару дней как люди прилетают, инкубационный период 14 дней. Даже если завезли наши, то это понятно станет в 20-х числах, не раньше», – замечает один из пользователей.

Между тем турагенты отмечают высокую заболеваемость инфекционными заболеваниями на российских курортах.

«А на рос. курортах кто-нибудь фиксирует заболевания? У меня каждый 5-й по прилету с наших курортов заболевает! Уже не знаю, как продавать этот сегмент», – пишет Юлия Колесникова.