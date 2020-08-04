Черногория разрешила въезд россиянам, но не спешит возобновлять авиарейсы

Черногория включила Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран по постановлению Национального координационного совета при правительстве страны (NKT). Об этом пишет РБК.

Наряду с Россией в перечень попал Азербайджан. Теперь граждане этих стран могут въезжать на территорию Черногории без дополнительных условий в связи с COVID-19.

С 1 июня в Черногории действуют специальные критерии въезда. Согласно этим правилам, границы закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения.

Позже NKT составил список «зеленых стран», в который вошли большинство стран ЕС и еще около 40 государств, а также «желтых стран», гражданам которых для въезда нужен результат ПЦР-теста не старше 71 часа. Среди них Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и самопровозглашенная Республика Косово.

Прямые рейсы между Россией и Черногорией еще не открыты. Ранее российские власти объявили о возобновлении авиасообщения с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией.