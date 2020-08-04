"Аэрофлот" продает билеты в Черногорию. Надо брать?

Черногория готова принимать россиян, но со стороны властей России заявлений о возобновлении авиасообщения с этой страной не было. Между тем авиабилеты и путевки в эту страну уже продаются.

Компания «Аэрофлот» и ее дочерняя компания «Победа» уже продают билеты в Тиват на рейсы после 15 августа. В «Аэрофлоте» на наш письменный запрос о том, есть ли в компании информация о готовящемся возобновлении сообщения с Черногорией, не ответили.

Ряд туроператоров также предлагают путевки в Черногорию со второй половины августа. Однако турагенты профессионального сообщества «Трэвел президиум» настроены пессимистично: гарантий того, что поездка будет возможна, нет никаких.

Все риски берет на себя сам турист: компания «Аэрофлот» теперь имеет полное право вместо денег вернуть пассажиру ваучер, а туроператоры в условиях пандемии ужесточают условия перебронирования.

Сегодня стало известно, что туроператор «Пегас» запретил перебронировать туры на другие направления – те, кто покупал путевки, например, в «закрытую» Азию, не смогут заменить их на открывшуюся для россиян Турцию.

Сейчас попасть в Черногорию российские туристы могут и самостоятельно: к примеру, через Стамбул.