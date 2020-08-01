С 15 августа Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при правительстве объявили о возобновлении авиасообщения со Швейцарией. Датой открытия границы называется 15 августа.

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством [вице-премьера] Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту “Москва – Женева – Москва»”, — передает текст сообщения РИА Новости.

Уточняется, что рейсы будут редкими — лишь раз в неделю.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники заявлял, что власти в лице Голиковой обсуждают открытие границ со всеми странами с 11 августа, однако позднее «Интерфакс» опроверг эти сведения со ссылкой на свои источники.