Эксперт посоветовал, как купить дешевые билеты в Турцию на пике спроса

Что будет с ценами на авиабилеты, наличием мест, загрузкой самолетов и безопасностью перелетов после того, как Россия 1 августа откроет воздушные границы, Sobesednik.ru рассказал советник главы Ростуризма по транспорту, руководитель транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин

– Больше всего всех волнует, что подорожают билеты. Уже сообщается, что текущие цены выросли на величину до 50%.

– Билеты не подорожали. Наоборот, средний чек опустился на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Просто последние места на рейсах, которые совпадают с датами открытия границ, с учетом динамического ценообразования, естественно, продаются по максимально высокой цене. Речь идет буквально уже о последних местах, когда самолет уже практически полный.

Все просто: кто заранее оформляет билеты, а не в последний момент, те выигрывают в разы. Если средний чек в прошлом году по российским направлениям был 12 тысяч рублей, то в этом году он 8 тысяч рублей. Когда вы покупаете билет за 7 дней до вылета, он будет дороже мест, которые продавались за 6 месяцев до вылета.

– Сейчас выгоднее дождаться, когда схлынет первый ажиотаж? Когда это произойдет?

– Выгоднее всего покупать за полгода, либо брать билеты по промо-акции, когда компании делают скидки по направлениям.

Есть распродажи билетов. Чтобы сэкономить на покупке билета, можно также выбрать опцию невозвратный билет, безбагажный тариф. У ряда авиакомпаний есть специальный тариф, который с незначительным сбором от 500 до 1000 рублей дает возможность вернуть билет – такие предложения сейчас популярны. Потому что планировать поездку, когда коронавирус еще до конца не побежден — это сложный выбор для пассажиров.

Ажиотаж возник потому, что многие пассажиры, кто не смог улететь в апреле, мае, июне, июле, стали срочно перебронировать ранее несостоявшиеся поездки на август, сентябрь, октябрь.

– Будет дефицит мест?

– Сейчас есть небольшой дефицит на перелеты на первые недели августа. Он связан с тем, что многие туристы отправляются стыковочными рейсами через Стамбул — в том числе, на Мальдивы, в Объединенные Арабские Эмираты. Но в дальнейшем дефицита не будет, так как сейчас авиация восстановилась всего на 40% по сравнению с прошлым годом. Возможности поставить новые рейсы, чартерные программы — они безграничны.

Ощущение ажиотажа дает еще и наплыв поисковых запросов. Но часто люди просто пытаются, например, узнать, где находится страна Танзания, куда открыли прямые перелеты в числе первых, и сколько туда стоит билет. Это совершенно не значит, что они купят туда билет.

В Танзании, конкретно – в Занзибаре, прекрасны и пляжный отдых, и сафари-путешествия. Но это, как правило, зимний отдых.

В Танзанию летают только стыковочные рейсы — например, через Стамбул. В Турцию будет поэтапное восстановление — Стамбул и Анкара будут первыми, а следом, с 10 августа откроются полеты еще в три города — Даламан, Бодрум и Анталию. Там большое количество рейсов, только из одного Ростова-на-Дону уже поставлено 25 рейсов на первые недели после 10 августа, из Москвы еще больше.

– Загрузка рейсов, особенно первых, будет максимальная?

– Загрузка рейсов не лимитирована, и по мере спроса авиакомпании и туроператоры будут увеличивать предложение. В этом году ожидается, что туристический сезон, так как он открылся позже обычного, будет более продолжительным. Бархатный сезон, в том числе в Сочи, Крыму, будет увеличен.

Отличие этого года — больше чартерных рейсов. У нас есть чартеры в Хакасию, на озеро Байкал, на Алтай, в Калининградскую область — очень много предложений.

– Пакетные туры тоже запускаются?

– Да, с 10 августа. И там выбор очень большой, но пока из трех городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Тур-пакет в Турцию стартует от 50 тысяч рублей с перелетом в отель «три звезды» по системе «все включено».

– Значит, список стран, куда можно улететь, не ограничивается открытыми на днях Турцией, Великобританией, Танзанией?

– 8 стран мира отменили жесткие ограничения по приему российских граждан: Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Мексика, Доминикана и Хорватия. Но прямое воздушное сообщение с 1 августа будет только в три страны: в Турцию, Великобританию, Танзанию.

Поэтому в те страны, которые открыли свои границы, но куда пока нет прямого сообщения, можно добраться транзитными рейсами — через тот же Стамбул, например. Авиационные власти России ведут переговоры об открытии в несколько этапов еще 30 направлений — на условиях взаимности и с учетом эпидемиологической ситуации.

– Какие страны откроются следующими?

– Страны будут добавляться после анализа факторов эпидемиологической обстановки в стране и принципов взаимности. Это те страны, в которых количество заболевших не больше 40 человек на 100 тысяч населения, где коэффициент передачи вируса не выше 1 за последние 14 дней и где не больше 1% заражений — по этим трем критериям страны будут рассматриваться.

– Когда ждать следующий этап открытия границ?

– Здесь никаких прогнозов дать невозможно, потому что эпидемиологическая ситуация может меняться за 1 день. Примером служит Израиль, Вьетнам, где из-за повторных вспышек было принято решение о введении дополнительных ограничительных мер. Ситуация здесь меняющаяся, хотя она уже более предсказуемая.

– Какие ограничения будут действовать для российских туристов в странах прибытия?

– При планировании путешествий нужно учитывать актуальную информацию местных властей о рекомендациях, которые нужно соблюдать по прибытии в ту или иную страну.

Например, мы знаем, что у пассажиров, прибывающих в турецкие аэропорты, в зоне паспортного контроля измеряется температура, и если она выше 37,8, то проводится выборочное тестирование ПЦР на коронавирус. Справки об отсутствии коронавируса не нужны.

В Великобритании действует карантин на 14 дней после прилета. Вся актуальная информация по всем странам есть на сайтах МИДа и Ростуризма.

– Насколько безопасно сейчас летать с точки зрения эпидемиологической ситуации?

– Сегодня самый безопасный транспорт с точки зрения заболеваемости коронавирусом — это авиационный. Точных фактов заражения пассажиров в самолете фактически нет. Фильтрация воздуха в современном авиапарке гарантирует качество воздуха, близкое к стерильному. Обмен воздуха происходит постоянно. Пассажирам рекомендовано во время полета находиться в масках, а маски менять каждые 3 часа полета.

– А рассадка в салоне?

– Никаких ограничений по рассадке нет и не было. При низкой загрузке авиакомпании идут навстречу пассажирам и обеспечивают более свободную рассадку. Никакой шахматной рассадки и ограничения продаж по креслам в авиации нет.