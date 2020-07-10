РФ открывает авиасообщение со странами, где суточный прирост по COVID-19 ниже 1%

Российские власти с 15 июля начнут постепенно снимать ограничения на регулярные полеты за рубеж.

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

По ее словам, авиасообщение начнут возобновлять со странами, заболеваемость COVID-19 в которых составляет не более 40 случаев на 100 тысяч населения, а среднесуточный прирост числа инфициованных не превышает 1%.

«И рассчитывается этот показатель – 40 на 100 тысяч населения – за 14 дней, то есть, известный нам всем инкубационный период», – уточнила вице-премьер. Она отметила, что авиасообщение будет возобновляться по принципу взаимности.

Голикова подчеркнула, что прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой будут отправлять на карантин. Иностранные граждане при въезде на территорию РФ должны будут предъявить справку, полученную не менее чем за три дня до прибытия. Россияне смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его по прилету в течение трех дней.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта. Исключение составляют вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие рейсы.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поддержал предложение Минтранса, Росавиации и «Аэрофлота» о возобновлении международного авиасообщения в два этапа; Минтрансу поручено до 13 июля оценить готовность аэропортов к обслуживанию рейсов в условиях планового роста пассажиропотока.