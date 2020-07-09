Подготовлен двухэтапный план открытия границ для авиасообщения

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поддержал предложение Минтранса, Росавиации и «Аэрофлота» о возобновлении международного авиасообщения в два этапа. Об этом сообщает «ТАСС».



«Согласиться с предложением Минтранса России (Евгений Дитрих), Росавиации (Александр Нерадько) и ПАО «Аэрофлот» (Виталий Савельев) о целесообразности возобновления международного авиасообщения в два этапа», — говорится в протоколе, который имеется в распоряжении агентства.

Минтрансу поручено до 13 июля оценить готовность аэропортов к обслуживанию рейсов в условиях планового роста пассажиропотока.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что авиасообщение между Россией и странами СНГ может возобновиться раньше, чем с другими странами.