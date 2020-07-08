Валентина Матвиенко заявила, что РФ готова выйти из самоизоляции и открыть границы

8 июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к взаимной работе с другими странами по открытию границ. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Граница имеет две стороны. Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу... Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов, российских граждан», — говорит Матвиенко журналистам.



Она также подчеркнула важность соблюдения санитарных мер. "Это не политический вопрос. Это вопрос санитарно-эпидемиологических требований из-за коронавируса", — добавляет спикер Совфеда.



6 июля, в рамках встречи с главой «Аэрофлота» президент России Владимир Путин заявил о неопределенности открытия границ Европы для граждан страны. Он также отметил, что нельзя предсказать открытие аэропортов иностранными партнерами, в том числе для туристов.







