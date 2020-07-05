Фото: Depositphotos

За воду теперь будем платить по-новому?
Global Look Press

Обруч и обручальное кольцо: что скрывает Алина Кабаева?
Фото в статье: Depositphotos, скриншоты Youtube

Александр Рар: "Россия решила, что она не становится частью Запада"
Фото в статье: Instagram

Политолог Александр Кынев: "Результаты голосования – "надоело" и "достало"
В центре внимания
Виктор Бабарико // фото: скриншот Youtube
Главного оппонента Лукашенко держат в месте, хранящем традиции советского КГБ
Ликвидатор аварии на ЧАЭС Константин Чечеров: "Смертником я себя не чувствовал"
Перфоратор, Rammstein и молитвы: Как россияне борются с нарушителями тишины

Новости дня

05 июля, воскресенье

[16:10]После угрозы забастовки Delivery Club выплатит курьерам долг своего партнера
[15:23]Небольшие отели до 100 номеров получат субсидии на закупку масок и санитайзеров
[14:38]Приведшее к смерти 3 строителей обрушение ТЦ могло вызвать несоблюдение правил
[13:46]"Страшно станет, если я этого не скажу": в Питере выступили в защиту Прокопьевой
[13:00]Путин успешно переложил ответственность за карантин – губернаторов ругали чаще
[12:08]Убийство чеченца в Австрии считают заказным. Расследованием занялась контрразведка
[11:34]Гидрометцентр предупреждает о сильной жаре с 5 по 7 июля и о дождях в ряде регионов
[11:01]Коронавирус за сутки выявили у 6736 человек. Остается 220 тысяч активных случаев
[10:05]МИД просит помощь назад, а Канье Уэст пойдет на выборы. Главное к утру 5 июля

04 июля, суббота

[16:21]Под Томском сгорел храм ХIX века, в Сети опубликовано видео пожара
[15:56]СК спорит с Генпрокуратурой из-за следователя, подозреваемого в крупной взятке
[14:57]Журналисты попросили СК наказать силовиков, мешавших работать в Норильске
[13:40]Удальцов сравнил голосование по поправкам с процедурой принудительного кормления
[13:18]В институте имени Щукина простились с Виктором Проскуриным
[12:56]Песков о продаже рубашки Путина в интернете: "Такого быть не может"
[12:27]Жилье хотят сделать доступным через повышение имущественного налогового вычета
[11:23]В Москве менее чем за четыре дня выпало около трети месячной нормы осадков
[10:55]Новые данные по коронавирусу в России: за сутки выявлено 6632 случая COVID-19
[10:08]Создатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в Facebook о своем заочном аресте
[09:31]Поправки в Конституцию вступили в силу, текст опубликован: главное к утру 4 июля
[08:00]В Москве на фестивале документального кино покажут фильм о поколении Греты Тунберг
[01:27]Автора расследований Sobesednik.ru Сергея Ежова отпустили из ОВД после пикета

03 июля, пятница

[23:01]Журналистов, участвовавших в пикетах на Лубянке, выпустили из автозака
[22:08]Задержанных у здания ФСБ журналистов пообещали пробить по базе и отпустить
[21:54]Задержанные на Лубянке журналисты продолжают находиться в автозаке
[21:38]Уволен демограф Росстата, говоривший в СМИ о летальности пациентов с ковидом
[21:08]Автозак с задержанными на Лубянке журналистами прибыл к ОВД Замоскворечье
[20:44]У здания ФСБ задержан журналист "Собеседника" Сергей Ежов
[20:35]В Москве задержали Азара и других, вставших в пикет из-за дела Прокопьевой
[20:31]На Лубянке начались задержания на пикете в поддержку журналистки Прокопьевой
[20:08]В Дагестане сельского депутата будут судить по уголовной статье за убийство орла
[19:50]Молекулярный биолог: В США и РФ нет второй волны эпидемии, а продолжается первая
[18:50]Заместитель главы Минобранауки подозревается в крупном мошенничестве
[18:25]В Москве у метро задержали активистку с фотографиями картин Гюстава Курбе
[18:03]Спустя год Голунову вернули его вещи. ФСБ не удалось взломать телефон журналиста
[17:46]Мари Давтян: Злоупотребления алиментщиков с "путинскими" выплатами предсказуемы
[17:21]Главу ФБК оштрафовали по статье об "иностранных агентах" на 100 тысяч рублей
[17:06]Россия попала в середину "индекса запрета пыток" в странах бывшего СССР
[17:05]"Россия привержена своему суверенитету". Песков ответил США на критику поправок
[16:37]Специалисты полностью локализуют поврежденный утечкой газа участок под Самарой

Фото в статье: depositphotos
Аты-баты, шли томаты: как выбрать лучшие помидоры без химикатов
Фото в статье: depositphotos
Рецепт дня: Уха под "Особенности национальной рыбалки"
Фото: depositphotos
Попрошу вас удалиться! Правила и советы для тех, кто переходит на дистанционку
Global Look Press
Как перенести жару? Советы от физиолога, доктора медицинских наук
Рецепт: Галета для лета, или Элементарно, Ватсон!
Фото в статье: пресс-служба СТС
Томатный суп с моцареллой и "Том Ям" по-русски: два летних супа от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Конкурс по копанию могил в Омске и запеченный таракан в Брянске: топ тем из Сети
Фото в статье: архив редакции
Пряный цыпленок и треска с петрушкой: два простых рецепта ресторанного класса
Фото: Global Look Press
Очереди в психбольницу Ярославля и древний якутский праздник: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Закрытые пляжи Рязани и агитация за поправки в Екатеринбурге: Что обсуждали в Сети

Небольшие отели до 100 номеров получат субсидии на закупку масок и санитайзеров

Общество - Туризм
15:23, 05 июля 2020

Небольшие отели до 100 номеров получат субсидии на закупку масок и санитайзеров
Зарина Догузова // Фото: Global Look Press
Зарина Догузова // Фото: Global Look Press

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что небольшим гостинцам, которые работают под соответствующим кодом в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), выделят средства на закупку необходимых для выполнения рекомендации Роспотребнадзора противоэпидемиологических мер.

«Это новая, расширенная мера поддержки. Мы готовы будем поддержать небольшие гостиницы размером до 100 номеров на закупку масок, санитайзеров и всего необходимого для того, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора, которые сейчас являются обязательными для того, чтобы запустить работу средств размещения», — приводит её слова ТАСС.

Источник финансирования субсидий Догузова не назвала, однако уточнила, что выплаты будут получены лишь в случае, если ОКВЭД в реестре указан корректно. 

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что по данным представителей профильных организаций и экспертов, многие, особенно небольшие гостиницы не смогут пережить кризис, вызванный эпидемией. Причем кроме экономических проблем, трудности у них вызывает и необходимость выполнять требования Роспотребнадзора.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Туризм

Поделитесь статьей:

Зарина Догузова // Фото: Global Look Press

Туризм

Небольшие отели до 100 номеров получат субсидии на закупку масок и санитайзеров
Фото: инфографика Sobesednik.ru

Туризм

65% россиян планируют поехать в отпуск сразу после завершения пандемии
Фото в статье: автор, соцсети

Туризм

Крымчане "куют деньгу" на туристах в ожидании новой волны коронавируса
Политика
Эксперт: Объединение НАО и Архангельской области все равно состоится. Неофициально
Светлана Прокопьева о своем деле: "Вина не доказана. Прокурор кусает локти"
Ученые теряют землю под ногами: как уничтожают ИТЭФ
Как в России голосовали на пеньках, а кто-то – и без маски: интерактивная карта
Общество
Андрей Кураев: Печально, что Романова не замечали, пока он не затронул Кремль
"Она отобрала у меня все": что стоит за участившимися случаями стрельбы в России
Тюремные записки Александра Шестуна. "Анатомия ареста"
"Кремль. Путину". Дайте напиться воды!
Колумнисты
Алексашенко Сергей

Алексашенко
Сергей

экономист

А теперь товарищ Путин говорит – нет, ребята, 5 млн рублей, и вы свободны. Независимо от того, сколько вы доходов получили. То есть это решение принято в пользу самых богатых людей России. Не сомневаюсь, что к их числу относятся и все ближайшие друзья Путина… Они получают налоговую индульгенцию за какие-то смешные деньги

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

В какой-то момент Кремлю было важно вернуть Собянина на место. Мэру напомнили, что его жесткий карантин так и не лишил Москву статуса единоличного лидера по числу инфицированных и погибших. Так что плебисцит проводить надо, когда президент скажет, а «ограничительные меры» – отменять задолго до, т.е. в начале июня. Под любым доступным предлогом

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Голосуя за поправки, вы присоединяетесь к острову моральных норм в бушующем море расовой вражды, наркомании и гомосексуализма. Проголосуйте за, и все вас будут бояться, – потому что любить нас не будут никогда, правда ведь, потому что такие плохие не могут любить таких хороших!

Культура и ТВ
"Космос на двоих": фильм о сущности любви и взрослении искусственного интеллекта
Станислав Кучер считает вызовом назначение Шнура генпродюсером RTVI
Утомленные сатирой: Александр Ширвиндт обещал уйти. Но пока репетирует
Кинотеатры могут и не открыться 15 июля. Какие премьеры ждут зрителей
Шоу-бизнес
Катя Семенова съехалась с 34-летним сыном
Татьяна Овсиенко снова станет мамой
У "отравленной внучкой" Светланы Светличной случилось новое ЧП
Молодая жена заставляла 85-летнего Краско стирать вещи

Здоровье
Ученые: основный механизм заражения COVID-19 – разговоры и дыхание
Спортивные нагрузки делают грудное молоко более полезным для малышей
Красный свет поможет сохранить хорошее зрение в старости
Исследование: лечение рака при COVID-19 прекращать нельзя
Туризм
Крымчане "куют деньгу" на туристах в ожидании новой волны коронавируса
На пляжах Сочи и Анапы отдыхающих ждут мертвые дельфины и нефть
COVIDное лето Кубани: Позволят ли новые правила отдохнуть на российских курортах?
Самоизоляция в Австралии, или Как приручить какаду
Авто
Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Недвижимость
Зачем дольщики приковывают себя наручниками?
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Новостройки после пандемии – что изменится
Свежий номер
Вячеслав Володин // фото: Global Look Press
"Надежный тыл": как Володин прячет роскошное приданое молодой жены
Сергей Хрущев // Фото: личный архив
Последнее интервью сына Хрущева: Наш президент поддался ВОЗ и обрушил экономику
"Дело Серебренникова" на Sobesednik.ru: от обысков в "Гоголь-центре" до приговора
Фото: агентство «Москва»
Ать-два, три-четыре: парад Победы в России прошел, но праздники продолжатся
Кирилл Серебренников / фото в статье: Андрей Струнин
Дмитрий Быков: "Лето-2" в жанре судебной драмы

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Николай Коляда // фото: Global Look Press
Николай Коляда:
Сердце разрывается, когда ведущий артист работает курьером
Иосиф Пригожин // фото: Global Look Press
Иосиф Пригожин:
Я бы точно устал долго находиться на таком посту в роли президента
Сергей Хрущев // Фото: личный архив
Сын Хрущева:
"Если мы хотим переехать из одной квартиры в другую, нужно пройти две таможни"
Фото в статье: Global Look Press, Vkontakte
Валерий Рашкин:
Я пытаюсь разбудить народ. Мы не дураки и не быдло
Дмитрий Глуховский // фото: Global Look Press
Дмитрий Глуховский:
1 июля станет началом превращения России в сатрапию
Михаил Ефремов и Эльман Пашаев / фото: Агентство городских новостей "Москва"
"Просто ждет своего приговора": Адвокат объяснил, почему Ефремов не подтвердил вину
Фото в статье: автора
"Слезы градом!": Гоген Солнцев показал фото могилы жены-пенсионерки
Фото: скриншот Youtube
"Как свинья в грязи": Кравец берет на содержание брошенного отца Даны Борисовой
Фото: Instagram Александра Молочникова
У звезды Comedy Club Екатерины Варнавы роман с режиссером
Фото в статье: скриншот Youtube
"На съемки приходила подшофе". Знакомые Норкиной рассказали о ее последних телешоу
Фото: depositphotos
В Петербурге пиво стало кефиром
Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону заборы превратили в галереи под открытым небом
Фото: depositphotos
На Ямале предлагают "стучать" за деньги
Фото: depositphotos
Хорошее собачье дело: В Казани студенты создали приложение для владельцев собак
Фото: Global Look Press
Женщина три года жила по "мужскому" паспорту
^