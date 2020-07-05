Небольшие отели до 100 номеров получат субсидии на закупку масок и санитайзеров

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что небольшим гостинцам, которые работают под соответствующим кодом в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), выделят средства на закупку необходимых для выполнения рекомендации Роспотребнадзора противоэпидемиологических мер.

«Это новая, расширенная мера поддержки. Мы готовы будем поддержать небольшие гостиницы размером до 100 номеров на закупку масок, санитайзеров и всего необходимого для того, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора, которые сейчас являются обязательными для того, чтобы запустить работу средств размещения», — приводит её слова ТАСС.

Источник финансирования субсидий Догузова не назвала, однако уточнила, что выплаты будут получены лишь в случае, если ОКВЭД в реестре указан корректно.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что по данным представителей профильных организаций и экспертов, многие, особенно небольшие гостиницы не смогут пережить кризис, вызванный эпидемией. Причем кроме экономических проблем, трудности у них вызывает и необходимость выполнять требования Роспотребнадзора.