Власти Крыма призвали "смело бронировать отдых" на полуострове уже с 1 июля

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил о готовности региона принять российских туристов, начиная уже с 1 июля, призвав граждан начинать бронирование путевок. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Крым вступает в самый горячий период ... С 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму, начиная с июля», — объяснил министр, обратив внимание, что услуги по проживанию в санаториях, гостиницах и прочих местах будут доступны с 15 июня для тех, кто зарегистрирован в Республике.

Ранее Sobesednik.ru писал, что, по данным ВЦИОМа, в Крыму планируют отдыхать в этом году лишь около 5% россиян. Большая часть жителей предпочтет остаться дома или на даче.