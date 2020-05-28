РЖД начали продавать билеты на поезда без учета социальной дистанции

В поездах РЖД отменили рассадку пассажиров с учетом социальной дистанции, которую ввели в рамках борьбы с COVID-19.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет «РИА Новости».

«На рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажа на все места», – рассказали в РЖД, подчеркнув, что холдинг придерживается рекомендаций по обеспечению противоэпидемической безопасности пассажиров, утвержденных Минтрансом по согласованию с Роспотребнадзором.

При этом подразумевается, что по-прежнему будет проводиться визуальный контроль состояния здоровья пассажира при посадке, а также измерение температуры дважды в сутки. Кроме того, предполагается влажная уборка в вагонах не реже двух раз в 24 часа и уборка туалетов с мытьем полов и стен не реже четырех раз в сутки.

С апреля билеты на поезда дальнего следования в сидячих вагонах РЖД можно было купить только на места у окна, соседние автоматически указывались как занятые. Если в ряду три места, билет нельзя было купить на среднее.