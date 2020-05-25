Не более 5% планирующих отдых этим летом россиян намерены обращаться в турфирмы

Жители РФ готовы потратить на летний отдых около 50 тысяч, однако менее трети россиян возьмут отпуск в ближайшее время.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина, граждане собираются заплатить этим летом за отпуск в среднем 49,5 тысячи рублей в расчете на человека.

В 2019-м этот показатель составлял 43,3 тысячи. Таким образом, в этом году он увеличился на 14,3%.

По словам социолога, это объясняется инфляцией. «В целом россияне поиздержались в период пандемии, и материальные сложности стали важным ограничителем в организации отдыха», – подчеркнул Родин.

Он добавил, что 95% респондентов не намерены обращаться в турфирмы при организации отдыха, несмотря на то, что это «зачастую позволяет заметно сэкономить, а также не переживать о логистике».

Подавляющая часть опрошенных в этом году планирует провести летний отпуск дома. По сравнению с прошлым годом их доля выросла с 44% до 61%. По данным ВЦИОМ, это максимальный показатель с 2004 года. Более того, всего лишь 31% россиян собираются брать отпуск в ближайшие три месяца.

Уточняется, что 11% опрошенных хотят отдохнуть в другом городе, 6% – на Черноморском побережье Кавказа, 5% – в Крыму. В основном же россияне планируют провести летние каникулы дома (61%) или на даче (31%), передает «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвал россиян не торопиться с зарубежными поездками, чтобы исключить малейший риск завоза инфекции.