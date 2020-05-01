Мишустин выделил еще полмиллиарда на помощь застрявшим за рубежом россиянам

Правительство РФ направило 500 млн на поддержку российских граждан, которые не могут вернуться домой из-за границы.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

Накануне, 30 апреля, на заседании правительства Мишустин рассказал, что для помощи застрявшим за рубежом из-за коронавируса россиянам будут выделены дополнительные средства, однако сумма не называлась. Отмечается, что деньги могут также быть потрачены на продление виз и прочих документов, на основании которых люди находятся в другом государстве.

В начале апреля правительство уже выделяло 500 млн рублей для этих целей. Тогда Мишустин заявлял, что средства пойдут, прежде всего, на оплату временного проживания людей на территории других стран.