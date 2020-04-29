С ЧС, но без Конева: записки россияна из возвращающейся к нормальной жизни Чехии

Sobesednik.ru продолжает рассказывать об опыте Чехии, которая первой в Европе открыла границы после пандемии.

Жаркая дискуссия состоялась накануне в парламенте Чехии. Нижняя палата с небольшим перевесом проголосовала за продление чрезвычайного положения. Причем запрошенный правительством срок до 25 мая был урезан в парламенте на восемь дней.

Решение, принятое явно в интересах государства (ведь это ведет к сокращению социальных выплат и компенсации работадателям), стало результатом компромисса парламентских фракций (54 «за» из 101). Причем победу в этом вопросе отдают коммунистам. Оказывается, в местном парламенте есть и такая фракция. Итак, режим ЧС продлен до 18 мая. Причем за правительством осталось право очередного изменения плана выхода из карантина.

Тем временем только сегодня последовала реакция правительства на ситуацию вокруг мэра Праги и старосты одного из столичных округов, к которым приставлена охрана в связи с возможным прибытием из России сотрудника спецслужб для спецответа по вопросу с перемещеием памятника маршалу Коневу… Староста Праги-6 (глава округа) Онджрей Коларж в интервью местному телеканалу Prima прямо заявил, что помещен под круглосуточную охрану полиции якобы из-за вероятного покушения на него со стороны российских спецслужб.

Снос памятника маршалу Коневу // Фото: стоп-кадр YouTube

Надо сказать, что накануне эта ситуация не особенно сильно муссировалась в чешских СМИ. Однако уже сегодня премьер Бабиш одновременно и нейтрально, и холодно отозвался об очередном накалении страстей в межгосударственных отношениях. Ситуация, по мнению главного чиновника страны, сводится к двум вещам – выдворение посла России пока не нужно, но Чехия не допустит вмешательства во внутренние дела.

Отметим, что этот материал вышел в издании «Respekt». Но прилетело в министерство иностранных дел – МИД РФ обратился с дипломатической нотой к своим коллегам. Эта нота была названа здесь «ненадлежащим» документом – во-первых, дружественный договор между Чехией и Россией естественно не предполагает возможность любой из сторон вмешиваться во внутренние дела друг друга. Во-вторых, вопросов нет к изданию – действуют свобода печати и запрет цензуры в соответствии с Декларацией основных прав и свобод. Чешский МИД не намерен вмешиваться в этот вопрос в принципе.

Помимо как всегда нервных отношений между правительством и парламентом, обращает внимание на себя строптивость иных участников политической жизни. Так, мэр Праги Зденек Гржиб и двое его коллег из Брно и Пльзеня возмутились планам правительства возвратить платные парковки. Центральная власть собиралась действовать оперативно, принять вечером решение и возвратить плату уже со следующего утра. Как результат, в этих трех городах до 12 мая парковка останется бесплатной.

Или, например, ситуация вокруг главного властного архитектурного комплекса – Пражского града. Он был закрыт еще 11 марта и доступ к открытым площадкам возобновится не ранее чем чрез две недели, а полностью Пражский град будет открыт к 25 мая – даты, когда должны прекратиться основные карантинные меры. Показательно здесь, что это тоже площадка для политической интриги – министр культуры выражает сожаление, но офис президента непреклонен…

Ситуация с коронавирусом пока развивается слишком размеренно, но в положительном ключе. Заболевших ежедневно выявляется не более 50, а всего их с начала пандемии в Чехии — 7504. Принятые ранее меры пока не уточняются, за исключением чрезвычайного положения. По сравнению с Россией, в Чехии ситуация с число выявленных больных улучшается уже в течение двух недель. Но срок «ноузовехо ставу» (чрезвычайной ситуации) продлен до 18 мая…

Захар Серебряков