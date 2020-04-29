"Аэрофлот" заявил о вводе ваучеров вместо возврата денег за отмененные рейсы

Авиакомпания «Аэрофлот» будет выдавать ваучеры за отмену перелетов из-за ситуации с ограничениями по коронавирусу.

Об этом рассказал официальный представитель авиакомпании Михаил Демин, передает ТАСС.

По его словам, пассажирам предложат ваучеры, эквивалентные сумме возврата, с премией в виде скидки.

«Планируется, что программа коснется не только вынужденных возвратов на отмененные рейсы, но и добровольных, в ситуации, когда рейсы выполнялись, но планы пассажира изменились в связи с эпидемиологический обстановкой», – сообщил Демин. Он уточнил, что мера коснется как внутренних, так и международных перевозок.

Представитель компании добавил, что форма выдачи ваучеров на данный момент обсуждается, так же как и дата запуска механизма.

Предполагается, что программа начнет осуществляться до конца 2020-го, а ее срок составит три года.

Ранее издание РБК сообщило, что «Аэрофлот» предложил легализовать ваучеры на перелеты вместо возврата денег за отмененные рейсы. До этого с аналогичной инициативной выступила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Организация объясняла такую необходимость недостатком у авиакомпаний свободных денежных средств.