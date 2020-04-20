Застрявшие в Индии россияне обратились за помощью к главам семи регионов РФ

Российские туристы, которые не могут вылететь из Индии на родину, написали письма губернаторам с просьбой о помощи.

Об этом сообщает издание РБК, в распоряжении которого оказались обращения россиян.

Туристы пишут, что из страны эвакуируют преимущественно жителей Москвы и Подмосковья, в то время как в Индии находятся несколько сотен жителей других регионов. Люди считают, что власти не оказывают обещанную социальную помощь. Размер финансовой поддержки оказавшимся за рубежом гражданам РФ составляет 2400 рублей в день, однако ее могут получить лишь те, у кого есть обратные билеты и кто зарегистрирован на сайте госуслуг. Отмечается, что работники консульств вынуждены искать формальные причины для отказа в помощи.

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По словам одного из инициаторов коллективного письма, жителя Красноярска Ильи Банникова, письмо подписали 34 человека из Новосибирской области, 21 человек из Красноярского края, 17 – из Иркутской области, 15 – из Алтайского края, 14 – из Омской области, десять – из Тюменской, семь из Томской. Банников сообщил, что туристы также отправили коллективное обращение с просьбой вывезти их из Индии в МИД РФ и полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло.

Обращения отправлены главам Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской и Тюменской областей, а также Тувы.

Проблема в том, что россияне находятся в разных штатах Индии, и в одном регионе не набирается достаточного числа жителей отдельного российского региона, чтобы их можно было вывезти на родину, а введенные в Индии ограничения не позволяют людям собраться для организации рейса. По мнению Банникова, главам регионов следует объединить усилия и «решать эту проблему коллективно, а не поодиночке – тогда возможен самолет, который полетит из Дели или Гоа в какой-то транспортный узел». По его словам, представители Иркутской области уже связались с туристами.