Чехия ослабляет хватку: Хроники борьбы с COVID-19 в Праге. Записки россиянина

Находящийся с семьей в Праге россиянин рассказывает, как в Чехии проходит борьба с коронавирусом после смягчения карантинных мер.

Первая неделя после католической Пасхи в Праге ознаменовалась смягчением карантина, который пока действует до 30 апреля. Уже на прошлой неделе могли открыться маленькие непродовольственные магазины, но этим воспользовались очень немногие. Всего же предусмотрено 5 этапов, которые будут вводится каждую неделю.

С сегодняшнего дня могут возобновлять работу автобазары и салоны, а также маленькие фермерские рынки. Разрешены также ремесленные мастерские, тренировки спортсменов и свадьбы с числом гостей до 10 человек.

Со следующей недели должны открыться все услуги и магазины до 200 кв. метров, а с 11 мая начинают работать крупные магазины. Только 25 мая планируется открыть музеи, галереи, кафе и рестораны, салоны красоты и зоопарки…

В конце прошлой недели было принято решение не возобновлять полноценные занятия в школах и вузах до конца текущего учебного года. Вместе с тем уже сегодня студенты возобновляют обучение для подготовки к экзаменам. В отношении других посещение занятий будет необязательным, ведь уже недели три идут полноценные онлайн-лекции.

Если ученики старших классов могут приходить на занятия 11 мая, то младшекласники – только 25, как и дошколята в детские садики… В Чехии, как и везде в Европе, обучение длится почти весь июнь, поэтому время пока есть.

Что касается повседневной жизни – здесь больших изменений нет, несмотря на прекрасную погоду, люди на улицу выходят только за необходимым или на краткую прогулку. При этом ограничения касаются только количества людей (не более двух, если не члены семьи), дистанции между пешеходами, ношения масок. При этом обязательное исполнение последнего пункта автоматически «запретило» курение на улице.

Погода помогает властям решить проблему с бездомными. Для них разбит в районе Троя палаточный лагерь. Там можно будет соблюдать карантин, оборудованы столовая, душевые и туалеты. Подумали и о приватности, лагерь расположен за забором, обнесенным непроницаемым черным полиэтиленом.

Всего на данный момент случаи коронавируса обнаружены у 6787 человек, 188 скончались, излечились 1311. Количество тех, у кого обнаружен COVID-19, не растет с 10 апреля. Это внушает надежду на то, что меры по смягчению карантинных мер не будут корректироваться…

Поэтому заявление президента Чехии Милоша Земана о том, что границы страны должны быть закрыты на год из-за опасения второй волны пандемии, надеюсь, так и останется частным мнением, пусть речь идет и о главе государства. Все инициативы проходят горнило парламента, где жаркие дискуссии обеспечены.

Будьте здоровы!

Захар Серебряков

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