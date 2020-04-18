Известный российский музыкант самоизолировался на Мальдивах

Россия продолжает вывозить своих граждан из-за рубежа. Условия прежние: тех, у кого есть обратный билет любой российской авиакомпании на любую дату, вывозят бесплатно. Планировавшие воспользоваться услугами зарубежного перевозчика или сдавшие билет должны заплатить от 200 до 400 евро в зависимости от продолжительности полёта.

Росавиация и Минкомсвязи выстраивают логистику рейсов в зависимости от числа заявок, поданных на сайте «Госуслуги». Связь с застрявшими держат через запрещённый Минкомсвязью мессенджер Telegram. Дополнительная сложность состоит в том, что у возвращенцев нет возможности разъехаться по своим домам в том случае, если самолёт прилетает в Москву, а живут они в других городах. Как правило, на борт просто не берут россиян, живущих в других регионах, если им не удаётся доказать, что они могут провести 14 дней в изоляции в городе прилёта. Это касается не только полётов в Москву: например, на рейсы из Юго-Восточной Азии во Владивосток, Кемерово и Новосибирск не попадают жители европейской части России. Чтобы решить эту проблему, в некоторых случаях стали «развозить» сограждан по стране. 13 апреля состоялся рейс SU2501 Мадрид – Москва с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге, 14 апреля – Нью-Йорк – Санкт-Петербург – Москва.

В некоторых случаях российский самолёт делает промежуточную посадку, чтобы забрать дополнительных пассажиров. Рейс ABG9004 должен будет вылететь 20 апреля из столицы Непала Катманду в Москву, однако в процессе подготовки было решено забрать ещё и россиян, осевших в Мьянме, и теперь маршрут выглядит так: Катманду – Янгон – Москва. А для жителей Краснодара и Екатеринбурга, застрявших во Вьетнаме, Минкомсвязи устроило в телеграм-канале опрос, из какого города им удобнее вылетать – из Бангкока или Пхукета. В обоих случаях победил Бангкок, но с незначительным отрывом.

Маршруты вывозных рейсов становятся всё более причудливыми. Например, на 21 апреля запланирован рейс Джедда – Махачкала. Он вывезет россиян из Саудовской Аравии. Бортом воспользуются жители мусульманских регионов России, конечной точкой была выбрана столица Дагестана, однако в самолёт посадят всех жителей Северо-Кавказского округа.

Между тем есть россияне, которые не спешат возвращаться на родину. Кто-то не хочет сидеть на карантине, кто-то не доверяет российским властям, у кого-то проблемы с законом, а есть и такие, кто решил отсидеться в симпатичном месте и в отсутствие других туристов поймать вдохновение. Лидер группы Therr Maitz Антон Беляев и его семья находятся на Мальдивских островах уже месяц. Они не воспользовались вывозным рейсом 8 апреля. За время гламурного заточения Беляев успел купить через интернет музыкальное оборудование, записывает новые песни и намерен снять клип, в котором будет задействован персонал отеля, где он находится. Кроме того, российский музыкант умудрился найти двух местных коллег, и теперь на субботу Антон запланировал концерт для оставшейся на острове обслуги (многие из персонала также не могут выехать из-за всеобщего карантина: столица страны Мале, через которую осуществляются все коммуникации на Мальдивах, полностью закрыта). В стране остаётся около 300 граждан России, включённых в списки на выезд.

Пока Беляев занят творчеством на необычной удалёнке, из его дома злоумышленники украли миллион рублей. Эти сообщения музыкант не комментирует.