"Мы с супругой первыми надели маски": история россиянина в карантинной Праге

Sobesednik.ru публикует рассказ нашего соотечественника о жизни в Чехии, где в ближайшие дни надеются ослабить карантинные меры.

Я прибыл к семье в субботу, 14 марта. Накануне было объявлено в Чехии о чрезвычайном положении и все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок, закрылось. Такая ситуация сохраняется и поныне, а сам режим ЧС действует пока до 30 апреля. Вместе с тем многие виды товаров и услуг все еще можно заказать с доставкой.

Помимо закрытия всех общественных мест, показательна история с медицинскими масками. В первые дни после моего приезда маски были только на мне с супругой. Какое-то время мы были такие одни, и из-за недоуменных взглядов окружающих хотелось даже написать на маске «nejsem nemocny» – «не болен». Но как только власти сказали о необходимости личной защиты, маски надели абсолютно все. Однако использование одноразовых перчаток стало обязательным только в прошлый четверг.

Global Look Press

Создается впечатление, что остальные ограничения — на уровне индивидуальной социальной ответственности, так как они не обременяют население. Это касается гигиены, выхода на улицу и дистанции между собой и другими. За все это время я ни разу не видел больного...

Людей на улице, конечно, гораздо меньше, но они есть. То же самое и в отношении автомобилей — дороги свободны, но и водителей хватает. Очень много примеров волонтерства, помощи престарелым. Те же маски шьют многие бесплатно…

Мы в семье сразу ввели где-то, возможно, избыточные меры – упаковки всех продуктов дизенфицируем, верхнюю одежду проветриваем на балконе, постоянно моем руки и лицо. Практикуем поездки недалеко от Праги для прогулок в лесу и парках в семейном одиночестве.

Что касается школ и других детских учреждений, то в Чехии приостановлено обучение с 16 марта. Радость детей была краткой – через день все перешли на дистанционные занятия. Даже садики. Старшеклассники и студенты точно закончат обучение, возможно, уже с конца апреля. Министр образования придерживается мнения, что очное обучение будет возобновлено в этом учебном году для всех.

Global Look Press

Кроме того, за этот месяц мне также довелось побывать в автосервисе и больнице. С механиком я договаривался индивидуально. В больницу с воспалением сустава я не обращался пару недель, так как надеялся справиться самостоятельно. Думал, что все больницы сейчас работают только с инфицированными. Однако это оказалось не так.

С того момента, как я связался с российской страховой (нужно было предоставить полис, паспорт и доказательства пересечения границы — штампы российских и чешских пограничников), и до приема врача прошло совсем не много времени. В больнице каждого встречает медработник, чтобы отсечь инфицированных (им нужно оставаться и ждать помощи дома).

Как в Чехии помогают бизнесу? Здесь большая дискуссия меду правительством и парламентом, но такое впечатление, что помимо разных подходов к помощи, ветви власти ждут и каких-то новостей из Брюсселя от европейских коллег. Пока принято решение о широкой помощи предпринимателям. В отношении компаний принято решение компенсировать затраты работодателей по оплате труда работников, отправленных в отпуск в связи с приостановкой деятельности, на 80 процентов. Пока непонятно, что будет в отношении налогов – каникулы или отстрочка.

Некоторые отрасли продолжают работать. Так, отелям разрешено принимать посетителей, если они на законных основаниях находятся в Чешской республике… Крупные отели все закрыты и эта мера хоть как-то поможет мелкому бизнесу.

Ставший знаменитым баннер "Я скучаю по тебе, поляк" на чешском берегу реки Олзы // Global Look Press

Что же дальше? Пока Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продлить закрытие внешних границ до 15 мая, а президент Франции и вовсе допустил, что шенген будет закрыт до конца лета.

Что касается Чехии, то она должна стать одной из первых европейских стран, где начнут отменять карантинные меры. Возможно, некоторые решения примут в ближайшее время, так как смягчение анонсировали после пасхальных праздников, которые завершаются сегодня. Здесь ожидают, что большая часть магазинов если и откроется в течение ближайшего месяца, то с соблюдением жестких норм.

На данный момент количество инфицированных в Чехии 5991 человек, 139 человек скончались, выздоровели 467 пациентов. Пик инфицированных пришелся на последние числа марта, когда ежедневно число больных увеличивалось на 350 человек. Вчера в Чехии был диагностирован коронавирус у менее чем 100 жителей.

Но санитарные меры будут дейстовать в стране еще довольно долгое время. Ношение масок – главного маркера пандемии – скорее всего, будет обязанностью для всех до начала июня.

Берегите себе и близких!

Захар Серебряков