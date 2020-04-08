Застрявшим за рубежом россияне получат по 2,4 тысячи на оплату жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому все россияне, которые не смогли вернуться в страну до закрытия границ из-за пандемии, смогут получить материальную помощь в размере 2 400 рублей за сутки.

На детей до 14 лет предусмотрены выплаты до 1 600 рублей, пишет «Коммерсантъ». С жалобами о невозможности вернуться в Россию обратились уже более двух тысяч человек и МИД продолжает получать жалобы.

При этом отмечается, что те из россиян, которым ранее предлагали вернуться на родину, но они не воспользовались этим предложением, получить деньги не смогут. Это же касается тех, кто предоставляет о себе ложную информацию.

Эта материальная помощь выделяется с расчетом, что граждане России потратят деньги на жилье. Всего на компенсации МИД выделит полмиллиарда рублей.