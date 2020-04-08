Вылетевший из США Boeing 777 с россиянами на борту не заполнили даже на четверть

На самолет «Аэрофлота», вылетевший из Нью-Йорка в Москву, пустили лишь малую часть всех желающих вернуться в Россию.

Как пишет «Коммерсантъ», на борт смог попасть 61 человек, при том что Boeing 777 рассчитан более чем на 400 пассажиров.

По информации издания, в настоящий момент посольство России в США располагает списком в 2,3 тысячи россиян, желающих вернуться. В Нью-Йорке их по меньшей мере 500.

В посольстве РФ в США разъяснили, что «список пассажиров был сформирован исключительно на основании данных, направленных гражданами на портал Госуслуги, в которых указан регион следования Москва или Московская область», пишет «Новая газета». Отмечается, что пассажиров, проживающих в столичном регионе, отправят в изоляцию на дому, а всех остальных – в обсерваторы Подмосковья или ближайших областей.

Ранее стало известно, что россиянам с билетами на рейсы зарубежных авиакомпаний придется доплатить от 200 до 400 евро.