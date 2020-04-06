Москва объявила о вывозе россиян из Бангладеш и Киргизии

Российские власти сообщили о возобновлении авиарейсов по вывозу граждан РФ из зарубежных стран.

Соответствующая информация размещена на сайте Стопкоронавирус.рф.

«По данным Координационного совета правительства по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, с 6 апреля 2020 года Российская Федерация возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран. Сегодня будут совершены первые два рейса: Бишкек – Екатеринбург и Дакка – Нижний Новгород», – указывается в сообщении.

Россия 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. После того, как 3 апреля были приостановлены вывозные рейсы из РФ в другие страны и в обратном направлении, на портале Госуслуг разместили анкету для сбора сведений о российских гражданах, желающих вернуться домой. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что вывоз россиян возобновится уже в понедельник, 6 апреля.