На следующей неделе РЖД отменит более полусотни поездов дальнего следования

Cо вторника, 7 апреля, в России отменят ряд поездов, курсирование «Сапсанов» между Москвой и Петербургом сократится.

Как сообщается на сайте РЖД, временно сократится периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании, 53 поезда отменят. Пассажирам предложат совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть деньги, заплаченные за билеты.

«В случае если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются», – заверили в РЖД.

Изменения, в частности, затронут график движения высокоскоростных поездов «Сапсан». Уточняется, что ежедневно из столицы в Петербург и обратно будет отправляться на три пары поездов меньше.

Для обеспечения непрерывного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных, указывается в сообщении.

Отмечается, что решение об изменении графика принимается в тех случаях, когда спрос на билеты составляет менее четверти от общего количества мест.

С 21 марта количество отправленных пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось более чем вдвое, рассказали в компании. Количество случаев возврата проездных документов с датой поездки, приходящейся на апрель, превысило прошлогодний показатель в пять раз, а на май – более чем в три раза. Число проданных билетов на апрель составляет менее 40%, на май – менее 60% от уровня прошлого года.

В сообщении указывается, что при улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки РЖД «незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров».