Аэроэкспрессы будут курсировать раз в час из-за сокращения авиаперевозок

Компания «Аэроэкспресс» меняет график движения поездов в связи с сокращением пассажиропотока на Московском авиаузле.

Как пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика, с 1 апреля экспрессы будут курсировать раз в час. Уточняется, что решение принято «в связи с уменьшением объема авиаперевозок ввиду эпидемиологической ситуации».

Поезда с Белорусского вокзала в сторону Шереметьево будут отправляться ежечасно, начиная с 6:05 и заканчивая 23:05 включительно. В противоположную сторону экспрессы будут ходить с 5:15 до 23:15. «На Домодедовском и Внуковском направлениях отправление аэроэкспрессов будет происходить каждый час в :00 минут. Между аэропортом Домодедово и Павелецким вокзалом поезда будут отправляться в обе стороны ежечасно с 6:00 до 23:00 включительно. Между аэропортом Внуково и Киевским вокзалом – с 6:00 до 0:00 включительно», – указывается в сообщении.

Отмечается, что срок действия электронных билетов на «Аэроэкспресс», приобретенных в период с 1 февраля, продлен до 31 декабря 2020 года.

Напомним, на прошлой неделе Россия прекратила чартерное и регулярное авиасообщение с другими странами. Кроме того, накауне, 30 марта, в соответствии с подписанным Михаилом Мишустиным распоряжением, было ограничено передвижение через государственную границу.