Авиакомпания "Победа" отменила до июня все рейсы, включая внутренние

«Победа» объявила о приостановке всех полетов до 31 мая и пообещала вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы.

Как сообщается на сайте перевозчика, выполнение регулярных рейсов по всем направлениям, включая внутренние, будет приостановлено с 1 апреля. Уточняется, что мера принята в соответствии с постановлением российских властей об ограничении авиасообщения.

«Сейчас самое главное – это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома», – приводятся слова генерального директора «Победы» Андрея Калмыкова.

Дочерняя компания «Аэрофлота» пообещала вернуть деньги всем пассажирам, которые приобрели билеты на отмененные рейсы. Средства будут переведены на счет в личном кабинете, их можно будет потратить на любой рейс «Победы» в течение года, после снятия ограничений.

Напомним, с 27 марта Россия прекращает авиасообщение со всеми странами.