Отпуск за рубежом в ближайшие месяцы планируют около 3% россиян

Большинство россиян заявили об отсутствии планов на отпуск в предстоящие несколько месяцев в связи с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру», проведенного среди четырех тысяч жителей России, передает RT.

Согласно результатам опроса, 64% россиян не планируют в ближайшие месяцы уходить в отпуск из-за ситуации с COVID-19. Еще 10% опрошенных и вовсе отказались от отдыха, 16% респондентов собираются провести положенный отпуск дома либо на даче. а 7% россиян планируют поездки по стране.

Между тем 3% участников исследования заявили, что намерены отдыхать за границей, отметив, что их не пугают сообщения о пандемии COVID-19.