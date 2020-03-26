Кабмин запретил все регулярные и чартерные рейсы по международным направлениям

Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить авиасообщение России с другими странами.

Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина поручении по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

«Росавиации обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении», – указано в документе. Отмечается, что исключение будет сделано для рейсов, которые вывозят россиян на родину.

Минтрансу, Росавиации, Роспотребнадзору и региональным властям предписано проводить в аэропортах тестирование на коронавирус всех граждан, прибывающих из стран с неблагоприятной ситуацией по COVID-19.

Списки россиян, которые планируют вернуться на родину, должны быть представлены не позднее 27 марта, подчеркивается в поручении.