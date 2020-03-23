"Аэрофлот" назвал слухами информацию о завышении цен на билеты в условиях ЧС

В «Аэрофлоте» назвали недостоверными сообщения о завышенной стоимости билетов для пассажиров в условиях коронавируса.

Об этом заявила официальный представитель авиакомпании Юлия Спивакова, передает РБК.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила «Аэрофлот» в попытке заработать на россиянах, которые вывозятся из стран со сложной обстановкой по COVID-19, и потребовала от перевозчика принять меры по устранению нарушений в ценовой политике.

По словам Спиваковой, «Аэрофлот», как все крупные перевозчики, использует динамическую систему ценообразования, при которой стоимость билета зависит от сроков его приобретения и количества свободных мест. «При этом на возвратные рейсы из городов с ограниченным авиасообщением самая высокая тарифная линейка не применялась», – заверила представитель компании.

В частности, по ее данным, цена билетов из Праги 19–23 марта в экономклассе составляла от 6,2 тысячи до примерно девяти тысяч чешских крон (19,3–27,8 тысячи рублей) в зависимости от выбранной группы тарифов. Цена билетов из Барселоны «до последнего кресла» в экономклассе составляла не более €405 (около 33,6 тысячи рублей).

«Мы еще раз просим не верить слухам и самостоятельно проверять стоимость бронирования на нашем сайте, в контакт-центре «Аэрофлота», представительствах», – подчеркнула Спивакова.