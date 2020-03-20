ФАС упрекнул Аэрофлот в попытке заработать на гражданах в условиях ЧС

Федеральная антимонопольная служба потребовала от «Аэрофлота» принять меры по устранению нарушений в ценовой политике, пишет ТАСС.

Ведомство потребовало от перевозчика обеспечить доступность рейсов для пассажиров и не повышать цены на перелеты. Отмечается, что компания имеет большой штат свободных воздушных судов, чтобы обеспечить перелет граждан по вменяемым ценам.

«Компенсация затрат авиакомпании на рейс без пассажиров "туда" может быть обеспечена не за счет авиабилетов, а путем увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении», — пояснили в ФАС.

В самом же «Аэрофлоте» ранее заявляли, что сообщения о повышении цен на перелеты являются недостоверными.