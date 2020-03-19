В апреле из Москвы в Петербург можно будет слетать за 1 500 рублей

В апреле авиаперевозчики предложат пассажирам поездки по бюджетным ценам в направлении некоторых российских городов. Так, например, перелет между Тюменью и Омском, Няганью и Белоярским обойдется дешевле 900 рублей. Из Москвы в Калугу можно будет долететь всего лишь за 750 рублей, передает ТАСС со ссылкой на сервис для планирования путешествий.

Из Москвы до Санкт-Петербург в апреле можно будет добраться всего лишь за 1 500 рублей, а в Казань за 1 000 рублей. Билет из столицы в Псков можно найти за 1 100 рублей.

Менее чем в тысячу рублей обойдутся билеты лоукостеров по направлениям из Уфы, Астрахани и Волгограда в Ростов-на-Дону.

Ранее в Ассоциации туроператоров России обращались к правительству с просьбой компенсировать индустрии убытки, связанные со снижением потока международных авиасообщений.