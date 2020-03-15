Россиянам могут разрешить менять даты и места отпусков из-за COVID-19

Туристам хотят дать возможность скорректировать сроки запланированных поездок и поменять место отдыха в течение года.

Как сообщается на сайте Ростуризма, в связи с распространением коронавируса «представляется допустимым и не противоречащим законодательству» рассмотреть такие решения, как замена выбранного направления на другие без изменения сроков запланированного отпуска, перенос сроков поездки, в том числе с выбором другого направления, на любые удобные туристу даты в течение года.

В ведомстве напомнили, что не рекомендуется посещать страны со сложной эпидемической обстановкой, среди которых Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия и Испания.