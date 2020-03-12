"Аэрофлот" снизил цену билетов эконом-класса по зарубежным направлениям на 10%

Российская авиакомпания «Аэрофлот» понизила тарифы на билеты эконом-класса для всех своих международных рейсов.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании, тарифы снижены на всех международных линиях с отправлением из российских пунктов. «Общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снизится в среднем на 10%. Новые тарифы применяются в отношении рейсов, которые выполняет ПАО "Аэрофлот", а также находящиеся под его коммерческим управлением дочерние компании», – указывается в сообщении.

Уточняется, что мера направлена на поддержание доступности перелетов.

Ранее «Аэрофлот» временно отменил ряд рейсов по нескольким международным направлениям. В частности, с 13 марта до конца апреля будут приостановлены рейсы перевозчика в ряд городов Италии, Испании, Франции и Германии. Кроме того, перевозчик отменил рейсы в Китай, Южную Корею и Вьетнам.

Между тем глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что выездной поток туристов из страны упал на 60% из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС. По ее словам, ситуация беспрецедентная.