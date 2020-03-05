Автобус с рязанскими номерами застрял в Индии из-за коронавируса

Алексей Поддубный, владелец старенького переоборудованного под вольные путешествия автобуса Mercedes, который колесит по планете под слоганом «Экспедиция Люди Мира», попал в западню из-за мировой паники по поводу вируса Covid-19. Сейчас он находится в индийском штате Гоа.

– Мы четвертый год подряд приезжаем в Индию на зимовку на нашем Happybuse, путешествуем, иногда катаем туристов, – объясняет Поддубный в соцсетях. – В этом году вернуться в Россию пока нет возможности, Иран закрыл границы на не определенный срок. В связи с этим мы попробуем выполнить давнюю мечту, доехать на автобусе до Таиланда и дальше. Удовольствие не из дешевых, поэтому мы ищем попутчиков готовых проехать с нами весь или часть маршрута. Индийская часть составит более 3500 км. Пересечем всю страну, заедем в Варанаси и проедем между Бутаном и Бангладеш. Затем заедем в Мьянму и в сопровождении гида пересечем ее поперек. В Таиланд въезжаем на севере страны рядом с «Золотым треугольником». Весь маршрут до Бангкока составит 6000 км и примерно три недели. Выезд из Гоа 10-12 апреля, в Мьянму заедем 28 апреля. Сроки конкретные, так как в Мьянме встреча с гидом и другими авто-мото-путешественниками.

Дорога до Бангкока обойдется вольным странникам в 1200 долларов США с учетом проживания в Мьянме. Авторы комментариев (как правило, это русскоязычные люди, регулярно живущие или приезжающие в Гоа) всецело поддерживают неунывающих путешественников. Однако тех, кто готов прыгнуть к ним на борт и рвануть на восток, пока не нашлось. У Поддубного уже сформировался своего рода фан-клуб, который предлагает помочь необычной экспедиции донатами (добровольными взносами) в обмен на обещание публиковать в фейсбуке и на YouTube-блоге Поддубного «Экспедиция Люди Мира» фото-, видео- и просто репортажи из разных стран и городов.

Интересно, что возвращаться из Таиланда на родину автобусу удобнее всего через… Китай. Но перегнать машину через Поднебесную и в более здоровое время было почти нереально: нужно множество разрешений и китайские водительские права. Последний вариант – через Афганистан — даже и не обсуждается: мягко говоря, не самый приятный и не самый безопасный.