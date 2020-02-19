Туроператоры оценили возможные потери от запрета на въезд туристов из КНР

Ассоциация туроператоров России (АТОР) готовит обращение в органы власти с просьбой о компенсации убытков в связи с коронавирусом, передает «Интерфакс».

«Мы считаем, что было бы справедливо обсудить компенсации не только для авиаперевозчиков, но и для туроператоров по въездному и выездному туризму», — заявила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе. По ее словам, турбизнес с февраля по начало апреля потеряет порядка трех миллиардов рублей, которые мог бы заработать на китайских туристах. Если летний сезон тоже пройдет без туристов из Китая, потери будут больше 30 миллиардов рублей.

На прошлой неделе Минтранс предложил выделить авиакомпания 1,6 миллиарда рублей, чтобы возместить потери из-за запретов рейсов в Китай.

Отмечается, что 80% туристов из КНР попадали в Россию по безвизовым спискам. С начала февраля в РФ перестали принимать организованные группы туристов из этой страны, а с 20 февраля будет прекращена выдача российских виз гражданам КНР. Также с четверга будет закрыт въезд на территорию РФ любому гражданину Китая, вне зависимости от цели его визита.