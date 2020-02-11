Российские авиакомпании могут получить 1,6 млрд из-за отмены полетов в КНР

Правительство может выделить авиакомпаниям 1,6 млрд компенсаций в связи с закрытием полетов в КНР из-за коронавируса.

Как пишет РБК, мера может затронуть всех перевозчиков, кроме «Аэрофлота», который продолжает летать в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

По словам замминистра транспорта Александра Юрчика, озвученная сумма является предварительной. В данный момент Минтранс и Минфин обсуждают методику расчетов компенсаций.

«Сейчас идет очень непростая дискуссия с финансово-экономическим блоком правительства, потому что трудно определить, как считать убытки. С нашей точки зрения, например, убытки – от того, что воздушные суда стоят из-за того, что рейсы прекратились внезапно. С точки зрения Минфина, это не убытки, потому что авиакомпания может поставить их на другие рейсы», – рассказал Юрчик.

В пресс-службе Минфина сообщили, что решений по этому вопросу пока нет.

По информации собеседника издания, всего за 2019 год российские авиакомпании перевезли в Китай и обратно около трех миллионов пассажиров. Примерно 850 тысяч из них летели из Москвы в Китай, 868 тысяч – в обратном направлении.

Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, и регулярные перевозки может осуществлять только «Аэрофлот» и ряд китайских авиакомпаний.