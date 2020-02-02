Водители двое суток ожидают проезда из Грузии в РФ из-за лавинной опасности

На три километра растянулась колонна из автомобилей, которые не могут проехать по трассе из Грузии в Россию у поселка Жинвали региона Мцхета-Мтианети, пишет «Интерфакс».

Губернатор региона и местные власти прибыли на место транспортного затора, чтобы обеспечить ожидающих теплой едой и сообщить о перспективах открытия трассы.

Разрешение на проезд не дается из-за угрозы схода лавины на территорию проезжей части. Пока дорожное полотно даже не очищается от снега, поскольку еще не снята лавинная опасность.

Дорога на участке Крестового перевала была закрыта в ночь на 31 января сначала для большегрузов, а затем и для всех видов транспорта в связи с интенсивным снегопадом и угрозой схода лавины.

Уточняется, что Крестовый перевал — это единственный на сегодняшний день сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией.