Российский туризм может потерять 100 млн долларов из-за закрытия границы с КНР

В Ассоциации туроператоров России подсчитали возможные убытки, которые может понести эта отрасль из-за коронавируса.

Напомним, что ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть российско-китайскую границу на Дальнем Востоке из-за распространения так называемой «уханьской» пневмнонии. Также уже с 30 января для граждан Китая временно приостановлено оформление электронных виз для въезда в РФ через пограничные пункты пропуска, на Дальнем Востоке, в Калининградской и Ленинградской областях.

Как говорится в сообщении АТОР, в настоящее время большинство посещающих Россию туристов — граждане КНР. И в случае продления карантина на следующие три месяца российская туристическая отрасль может потерять до 100 млн долларов из-за невъезда китайский туристов.

При этом в ассоциации отмечают, что зима и весна пока являются «низкими» для туристического потока сезонами. Так, в феврале в Россию должны были приехать около 45 тысяч организованных туристов из Китая, а в марте — еще около 50 тысяч китайских граждан.