Иран разослал странам уведомления о полном устранении риска для авиарейсов

В Росавиации получили уведомление властей Ирана о возможности возобновления полетов над страной.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиацию), Иран полностью нормализовал работу авиационной отрасли и призвал перевозчиков из других стран возобновить нормальный режим воздушного сообщения со страной.

«Авиационные власти Ирана проинформировали о том, что после установления основных причин крушения рейса PS-752 проведена оценка существующих рисков безопасности полетов и был разработан соответствующий план корректирующих мероприятий. Также заявили, что "на данный момент состояние безопасности полетов в нашем воздушном пространстве и аэропортах нормализовано, в связи с чем все авиаперевозчики, в том числе и российские авиакомпании, могут возобновить полеты в нормальном режиме, как и ранее"», — рассказали в Росавиации.

Отмечается, что Иран также выразил готовность принять все возможные меры для обеспечения сотрудничества и координации в отношении изменений маршрутов полета, времени вылета и прилета, которые могут быть внесены российскими авиаперевозчиками.

В свою очередь, Росавиация отмечает достаточность принятых иранскими партнерами мер, однако подчеркивает, что российские авиаперевозчики продолжат пользоваться воздушным пространством Ирана с осторожностью.

Напомним, что ведомство рекомендовало авиакомпаниям избегать перелетов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами после крушения украинского лайнера Boeing 737 из-за случайно выпущенной иранскими военными ракеты 8 января.