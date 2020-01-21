Онлайн-мониторинг турфирм позволит быстрее эвакуировать россиян в случае ЧС

Минэкономразвития внесло в Госдуму законопроект, предлагающий ввести в стране систему онлайн-мониторинга турфирм, пишет «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что эта инициатива позволит создать федеральный реестр, куда туроператоры будут обязаны вносить информацию о фирмах и предпринимателях, уполномоченных продавать путевки. Это позволит туристам в онлайн-режиме уточнить, имеет тот или иной продавец право на продажу туристических продуктов.

Вместе с этим благодаря мониторингу, можно будет гораздо оперативнее организовать эвакуацию туристов в случае чрезвычайной ситуации и оказать им первую помощь, поскольку информация о них уже будет в информационной базе.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин отметил, что благодаря мониторингу получится создать более четкую статистику по туристическим потокам.

В России уже действует система «Электронная путевка», позволяющая гражданам отслеживать свой тур в режиме онлайн, если оператор внес данные о путевке в базу. Использование этой системы пока не является обязательным.