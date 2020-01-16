Новый дальневосточный перевозчик будет закупать только отечественные самолеты

Новая авиакомпания, которую согласно указу президента создадут для осуществления перелетов на Дальний Восток и в «труднодоступные районы» будет использовать только самолеты российского производства, сообщает «КоммерсантЪ».

Подробности по размеру и оснащению авиапарка должно определить правительство.

30 декабря Sobesednik.ru писал, что такой проект обсуждается в правительстве по поручению бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, совместно с которым над ним работают также Сбербанк, ВТБ и «Ростех».

При этом, по информации «Ъ», свои услуги уже предложила компания «Аэрофлот», которая намерена создать нового перевозчика, используя свою «дочку» — авиакомпанию «Аврора», осуществляющую перелеты на Дальний Восток. Для осуществления такого предложения правительству придется профинансировать покупку новых самолетов из бюджета, после чего «Аэрофлот» снимет «Аврору» с баланса.

Как отмечал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, «единственным рыночным, разумным и благоприятным во всех отношениях подходом» при решении этого вопроса стало бы субсидирование уже существующих компаний, которые будут ориентироваться на развитие экономики и рост реальных доходов населения. «Но так как он [подход] довольно сложный, чиновникам хочется найти простое и быстрое решение», — заключил эксперт.