Туроператоры сообщили о резко упавших ценах на поездки по "пляжным" направлениям

Стоимость путевок по «курортным» направлениям с вылетом 24–27 января сократилась на 30–50% по сравнению с началом месяца.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), самым экономным вариантом является Турция. Минимальная цена путевки в эту страну на двоих составляет 26 852 рубля.

Иорданию можно посетить вдвоем за 43 тысяч рублей, ОАЭ – чуть более чем за 52 тысячи. Стоимость поездки в Израиль на двоих составит 60 тысяч. Далее идут Индия (68,3 тысячи), Шри-Ланка (74,8 тысячи), Таиланд (76,7 тысячи), Бахрейн (77 тысяч) и Вьетнам (84 тысячи).

Средняя стоимость туров в Турцию по сравнению с 3–7 января снизилась на 44%, в Иорданию – на 49%, в Эйлат (Израиль) – на 43%. Кроме того, заметно подешевели туры в ОАЭ (42%), а также на Занзибар (26%).

Более доступными стали азиатские направления. Цена поездки в индийский штат Гоа упала на 41%, на китайский остров Хайнань – на 26%. Стоимость туров в Таиланд снизилась на 42%, во Вьетнам и на Шри-Ланку – на 30% и 31%.

Также, по данным АТОР, подешевели карибские направления, в частности Куба (29%), Доминикана (33%) и Мексика (52%).

Отмечается, что дороже «посленовогодних» оказались в конце января только туры в Индонезию, стоимость которых выросла на 7,6%, и Бахрейн (+15%).