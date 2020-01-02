Жители Коми закупили у фейковых компаний авиабилетов на 65 тысяч рублей

В Коми возбуждены уголовные дела и проводятся проверки по факту продажи несуществующих билетов на авиаперелеты, пишет БНК.

Жертвами мошенников стали граждане Усть-Целемского, Корткеросского, Сыктывдинского районов, Ухты и Эжве. Мужчина 1972 года рождения утверждает, что перевел на указанные представителем фейковой компании реквизиты порядка 6 тысяч рублей за билет из Сыктывкара в Усть-Цильму. Сразу после перевода денег сайт стал недоступен, как и абонентский номер продающей компании.

Правоохранители смогли установить, что номер, по которому обращался мужчина, также принадлежал представителям несуществующих компаний.

В общей сложности злоумышленники нанесли пострадавшим в Республике Коми ущерб в размере около 65 тысяч рублей.