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Отказ Нидерландов от назывного "Голландия" обойдется бюджету в 200 тысяч евро

Общество - Туризм
12:19, 02 января 2020

С 1 января 2020 года Нидерланды официально отказались от названия «Голландия», передает NOS. Правительство приняло такое решение  с целью избавиться от образа, связанного с проституцией и наркотиками.

Предполагается, что «ребрендинг» позволит перераспределить туристический поток. Пока три основных направления для гостей страны (Амстердам, Харлем, Гаага) не справляются с наплывами туристов. В Национальном совете по туризму рассчитывают увидеть больше людей на менее популярных направлениях.

На юридические моменты для «переименования» страны будет потрачено 200 тысяч евро.

Ранее топонимические изменения претерпел и «Квартал красных фонарей» в Амстердаме. Его теперь заменят на историческим названием района «Де Валлен» или на простое «Центр города».

Рубрика: Туризм

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