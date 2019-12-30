Немецкая авиакомпания Germanwings отменила около 180 рейсов из-за забастовки

В Германии из-за забастовки бортпроводников были отменены около 180 рейсов авиакомпании Germanwings группы Lufthansa, передает Reuters.

Забастовка была объявлена профсоюзом UFO, которая продлится на этой неделе с понедельника по среду. Они объясняют свои действия плохими условиями труда и низкими зарплатами, при этом конфликт длится уже несколько лет. Из-за ноябрьских забастовок компания была вынуждена отменить каждый пятый рей, потеряв из-за этого 22,39 миллиона долларов.

«Сначала компания отменила 35 рейсов, затем 54, теперь 170. Это означает, что Germanwings смогут выполнить только 7% запланированных полетов», — говорит представитель профсоюза во время своего выступления в аэропорту Кельн-Бонн, — «Это должно быть знаком для группы Lufthansa. Ваши сотрудники действительно злы. Вы, наконец, должны что-то изменить».

Отмечается, что большая часть отмененных рейсов внутренние.