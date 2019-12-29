Шестеро гребцов пересекли 800-километровый пролив Дрейка за 13 дней

Команда из шести человек впервые в истории пересекла пролив Дрейка на гребной лодке длиной менее чем 10 метров.

Как передает AP, в экспедиции участвовали граждане США, Исландии, ЮАР и Шотландии. Их путь начался с южной оконечности Южной Америки и занял тринадцать дней. Ширина залива, известного как «кладбище кораблей», составляет 800 метров.

Главную опасность представляли сильные ветра, 12-метровые волны и киты. По словам одного из участников экспедиции, вода в проливе настолько холодная, что при попадании в нее у человека остается на выживание не более пяти минут.

Три члена экипажа должны были постоянно оставаться на веслах, в то время как другие отдыхали в стесненных условиях. Отмечается, что длина лодки составляла девять метров.

Пролив Дрейка соединяет южные части Атлантического и Тихого океанов. Это самый широкий пролив на Земле.