Дед Мороз: Санта мне друг, а для волшебства нет границ!

Главный российский Дед Мороз приехал из Великого Устюга в студию Детского радио, чтобы в эфире программы «Родом из детства» рассказать мальчишкам и девчонкам о новогодних чудесах и волшебной силе.

Ведущий радиостанции Алексей Лысенков расспросил Дедушку обо всем, что волнует малышей. Где родился новогодний волшебник, кто его родители? В какую школу он ходил, и какой предмет нравился ему больше всего? Любит ли Дедушка сладкое? И, главное, откуда у него столько подарков?

— Здравствуй, Дедушка Мороз! Спасибо, что приехал к нам на Детском радио в канун Нового года, ведь дел у тебя сейчас, наверное, очень много...

— Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Алексей! Дел сейчас действительно много, но я рад, что вы меня пригласили в гости. А успел я уже очень много: отпраздновал в Великом Устюге свой день рождения, зажег первую новогоднюю ёлку, отправился в путешествие по городам и селам, чтобы проверить, готовы ли они к празднику. К вам тоже успел вырваться. И про подарки не забыл — в новогоднюю ночь все мальчишки и девчонки найдут их под своими ёлочками.

— Давно хотел тебя спросить, Дедушка: как подарки за одну ночь попадают ко всем людям? И где ты берешь такое количество подарков?

— Все просто: есть у меня большая фабрика подарков. А вот развезти их — задачка посложнее. В одиночку я бы не справился. Ведь Новый год — это один миг, и надо успеть побывать везде. Поэтому есть у меня помощники, которых я наделяю своей волшебной силой. Это те Деды Морозы, которых дети видят на ёлках в своих городах. А еще мои снеговики-почтовики, все лесные жители (ведь я знаю язык птиц и зверей), братья Двенадцать месяцев, мудрая сова и даже Баба Яга.

— Баба Яга?!

— Конечно. А вы думали, что она злая? Неправда это. Шалунья она. Пошалит-пошалит и успокоится. Сколько раз говорила, что хочет всех на лопату посадить, да в печь отправить, но никого ни разу не посадила. Добрая она у меня. А еще чемпионка по метлолетанию.

— Вот это новость! Спортсменка!

— Именно так! Да все мои помощники хороши. Каждый год собираю их на совещание в свой день рождения — день начала зимней стужи в Великом Устюге, когда все жители города начинают наряжать ёлочки. Вместе мы планируем новогодние дела. Ёлку-то мне украшать не надо, она у меня в тронном зале круглый год наряженная стоит: летом — в ромашку, а зимой — в снежинку. А еще приезжают Кыш Бабай из Татарстана, Тол Бабай из Удмуртии, Сагаан Убгэн — Белый Старец из Бурятии.

— И с Сантой общаешься?

— А как же! Санта мне друг, а для волшебства нет границ!

— А много ли гостей каждый год к тебе в Вотчину приезжает?

— Много. В новогодние праздники до семи тысяч в день бывает. Едут и детишки, и взрослые. Хоть взрослые и утверждают, что в меня не верят, но это неправда. Еще как верят! Не зря говорят: старый, что малый. Все одинаковы. И все хотят прикоснуться к чуду, поверить в настоящую сказку. А в Великом Устюге заветные и сокровенные желания исполняются круглый год.

— Резиденция у тебя большая. Есть где разгуляться, что посмотреть.

— Да, каждому найдется развлечение по душе. Можно пройтись по тропинке сказок, стать настоящим волшебником, посетив школу волшебства, зайти в ремесленную мастерскую, сходить в кузницу, где куют подковы для моей тройки. Тройка у меня быстрая, резвая. Декабрь, Январь и Февраль — имена лошадок, как в песне, три зимних месяца. Ведь именно зимой я особенно люблю путешествовать, припорошить дорогу белым и пушистым снегом, чтоб никакой тряски не было.

— На дворе XXI век, а ты все на тройке ездишь?

— От прогресса не отстаю. Перемещаюсь на всех видах транспорта: на самолетах, вертолетах, машинах. Собачья упряжка имеется. Потому что есть такие уголки в нашей необъятной стране, куда лучше только на собаках добираться.

Люблю экстрим, поэтому часто на снегоходе езжу. А еще на ракете. Космос для меня уже как родной: каждый год из космической столицы России — подмосковного города Королев — я по радиосвязи поздравляю космонавтов с Новым годом. Но все же тройка моя мне роднее и ближе.

— Дедушка, признайся, а ведь ты тоже был когда-то маленьким?

— Конечно. Только меня и тогда звали Дедом Морозом, так же как мальчика Дядю Федора из книги и мультфильма «Трое из Простоквашино». Родился я в деревеньке Морозовица, что в Великоустюгском районе. Здесь когда-то стоял старинный город Гледен, на слиянии двух рек Сухоны и Юга, где берет начало Малая Северная Двина. Родители мои были простыми людьми — папа Иван и мама Василиса Прекрасная. Давно это было, ведь мне столько лет, сколько существует белый свет. Старый я, но силы во мне волшебной предостаточно — здоровый образ жизни веду. Спортом занимаюсь, закаляюсь. И вам всем советую.

— А как же снежки, сосульки и мороженое? Не твои ли это любимые лакомства?

— Ошибаетесь. Я люблю грибы и ягоды, и все, что в лесу растет. А еще шанежки с картошкой, брусникой, клюквой. Люблю кисель овсяный, квас можжевеловый и чай на травах, которые мы с бабушкой Аушкой летом собираем. А потом всю зиму разные чаи завариваем и угощаем ими гостей. Мороженое люблю, но ем по чуть-чуть. В детстве бывало, что и снег кушал, но вам, ребята, не советую — холод горлу ни к чему.

— А что ты еще любил в детстве и любишь сейчас?

— Лапту любил. Это старинная русская игра, на бейсбол похожа. На санках катался, на коньках, на лыжах — все зимние забавы страсть как любил и люблю. Любил учиться. Но школа у меня была непростая — лесная. Любимый предмет — лесоведение. Это как природоведение или окружающий мир по-вашему.

Я и сейчас люблю науку. Открыл у себя в Вотчине лабораторию по изучению строения снежинок, ведь все снежинки разные, ни одна не повторяется, как и люди. Любил собирать ёлочные игрушки. Их накопилось столько, что сейчас в моей Вотчине есть большой музей рождественской игрушки. Много игрушек мне ребята дарят, когда приезжают в гости. И те, что сделаны своими руками — от всего сердца, меня особенно радуют.

— Дедушка, а сказки?

— Сказки очень люблю. Живет у меня в Вотчине волшебный кот Кузя, он сказки собирает. Каждая из них хороша по-своему, и везде добро побеждает зло.

Делать добрые дела — это самое важное на свете. Ведь если все мы каждый день будет совершать хотя бы один добрый поступок, то мир станет лучше, а люди счастливее. Вот такое мое сокровенное желание. Поэтому всех детей и взрослых поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю добра, здоровья крепкого — богатырского, благополучия и удачи! И жду всех у себя в Вотчине, в моем сказочном Великом Устюге!

С Дедом Морозом беседовал

Алексей Лысенков