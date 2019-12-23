Российские авиакомпании заявили о возможном срыве полетов в праздничный период

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила о возможном срыве перевозок в новогодние праздники.

Соответствующее письмо на имя заместителя министра транспорта Алексея Юрчика направил глава АЭВТ Владимир Тасун, сообщается на сайте ассоциации.

К сбоям может привести отсутствие решений Минтранса по использованию около 30 самолетов, говорится в письме. Поясняется, что министерство приостановило процедуру внесения самолетов перевозчиков в приложения к соглашениям, заключенным Россией в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации. Отмечается, что авиакомпании уже запланировали использование этих самолетов в новогодние праздники, а все необходимые документы переданы в департамент государственной политики в области гражданской авиации Минтранса.

В связи с тем, что самолеты до сих пор не включены в указанные приложения, воздушные суда не могут быть внесены в сертификаты эксплуатантов, что может привести к масштабному срыву программ полетов в дни новогодних праздников, подчеркивает Тасун. По его словам, в данный момент идет речь о 27–З0 самолетах.

Глава АЭВТ, в которую входят 27 авиакомпаний, в частности S7, Utair и «Уральские авиалинии», просит Минтранс рассмотреть обращение и решить проблему.