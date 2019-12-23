К системе tax free в России добавились Приморский и Хабаровский края

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о продлении эксперимента по внедрению в России системы tax free на год.

«Я подписал новое постановление, которое не только продлевает срок действия этого пилотного проекта до 31 декабря 2020 года, но и позволяет расширить географию и число участников этого процесса», – цитирует «Интерфакс» слова премьера, который также объявил о включении в эксперимент трех новых регионов. К 13 территориям, где действует система, добавляются Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края.

По словам Медведева, отменяется привязка tax free к адресам магазинов. «Теперь в этой системе могут участвовать не только организации, которые зафиксированы по конкретным адресам, а вся розничная торговля региона, если она ведется российскими юридическими лицами», – пояснил премьер.

Министр финансов Антон Силуанов отметил успешность проекта и рассказал, что за 11 месяцев 2019 года количество чеков, оформленных в этой системе, выросло на 35% по сравнению с 2018-м, а общий объем оборота товаров по системе tax free составил 17 млрд рублей.

Президент Владимир Путин подписал закон о введении в России системы tax free в ноябре 2017 года. Первые чеки по ней в тестовом режиме начали оформляться в апреле 2018 года. Зарубежным гражданам предоставили возможность вернуть НДС с покупок в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи. Позже к эксперименту подключились города-организаторы Чемпионата мира по футболу – 2018.