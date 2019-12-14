ФССП сообщила о запрете на выезд из России для 3,4 миллиона должников

Приставы опровергли опубликованные СМИ сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян, имеющих долги.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов (ФССП), по данным на ноябрь 2019 года в России наложен временный запрет на выезд из страны около 3,4 миллиона должников.

В ФССП рассказали также, что в 2018 году права выезда из России были лишены около 7,5 миллиона имеющих задолженности. По словам приставов, это позволило взыскать с них более 72 миллиарда рублей.

Ранее в прессе появилась информация о том, что число россиян, у которых из-за долгов могут возникнуть проблемы с пересечением границы, составляет примерно 25 миллионов человек.