РЖД просит Минкомсвязи обеспечить пассажиров доступом в Сеть во время поездок

РЖД совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обсуждают возможности покрытия сети железных дорог сотовой связью по аналогии с автодорогами, пишут «РИА Новости» со ссылкой на директора компании по IT Евгения Чаркина.

По словам Чаркина, наиболее экономически выгодными для мобильных операторов могут быть три направления, связанных с Москвой — в сторону Петербурга, Адлера и Нижнего Новгорода.

В этом вопросе РЖД и операторы больше надеются на помощь властей. «РЖД в одиночку вряд ли сможет эту проблему решить, поскольку вопрос более системный, более государственный. Существует же, например, программа покрытия связью сети автодорог. Поэтому мы сейчас ведем активный диалог с Минцифрой, и мы как раз [в поиске] подобных инструментов поддержки», — говорит Чаркин.

IT-директор РЖД отмечает, что со стороны клиентов есть запрос на улучшение сервиса именно в плане доступности интернета в поездке.